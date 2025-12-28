Gol Muharemovic il difensore pareggia i conti in Bologna Sassuolo | e l’Inter osserva la situazione sfidando la Juve!

Nel match tra Bologna e Sassuolo, Gol Muharemovic ha segnato il gol del pareggio, mantenendo aperta la partita. L’Inter segue con attenzione l’evoluzione della situazione, in un contesto di mercato che vede anche la Juventus interessata al difensore. La partita e le dinamiche in corso rappresentano un elemento importante nel panorama delle trattative e delle strategie delle squadre coinvolte.

Inter News 24 Il duello per lui. Il posticipo serale andato in scena nella suggestiva cornice dello stadio “Renato Dall’Ara” regala emozioni, gol e spunti decisamente interessanti per le future strategie di calciomercato delle big italiane. Il sentito derby emiliano tra Bologna e Sassuolo termina in parità sull’1-1, un risultato deciso dai colpi dei singoli che alimenta un intrigante asse di trattative che corre veloce tra Milano e Torino. La gara si sblocca improvvisamente all’avvio della ripresa, dopo un primo tempo bloccato tatticamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Muharemovic, il difensore pareggia i conti in Bologna Sassuolo: e l’Inter osserva la situazione, sfidando la Juve! Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, Bologna Sassuolo 1-1, pareggia il Sassuolo con Muharemovic! Leggi anche: Muharemovic Juve, l’ad Carnevali smentisce: «Non ci sono trattative in corso». Il punto della situazione attorno al difensore del Sassuolo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Muharemovic uomo mercato tra Inter e Juve. Carnevali parla, lui carica: "Sono forte e lo dimostro" - L'ex bianconero ha fatto il punto sulla trasferta al Dall'Ara, dove la sua rete ha evitato il ko alla formazione di Grosso ... tuttosport.com

SASSUOLO - Muharemovic: "Contento di quello che sto facendo, credo in me stesso e lavoro su questo" - Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con il Bologna: "Sono contento di quello che sto facendo, anche grazie ai miei compagni che mi permet ... napolimagazine.com

Il Sassuolo frena il Bologna: Muharemovic risponde a Fabbian - Non si va oltre la parità al Dall'Ara: tante occasioni nel finale per le squadre di Italiano e Grosso, ma nessuno riesce a segnare il gol vittoria ... msn.com

Guarro - Chivu chiede un difensore mancino, veloce che possa agire da centrale e da braccetto. Gila è il preferito, ma è impossibile che Lotito se ne privi a Gennaio. Anche Muharemovic è sulla lista dei desideri, nonostante la Juve detenga il 50% della futura r - facebook.com facebook

Chivu chiede un difensore mancino, veloce che possa agire da centrale e da braccetto. Gila è il preferito, ma impossibile che Lotito se ne privi a Gennaio. Anche Muharemovic sulla lista dei desideri, nonostante la Juve ne detenga il 50% della futura rivendit x.com

