Gol Lautaro il Toro toglie le castagne dal fuoco in Atalanta Inter | che ingresso in campo per Pio Esposito!
L’Inter conquista tre punti fondamentali grazie al gol di Lautaro Martinez contro l’Atalanta. La partita si è conclusa con una vittoria per l’Inter, che ha dimostrato solidità e determinazione. Tra i protagonisti, spicca l’ingresso di Pio Esposito, che ha contribuito alla prestazione della squadra. Una vittoria importante per i nerazzurri, che continuano a mantenere alta la concentrazione in campionato.
di Giuseppe Colicchia La rete dell’argentino. Al minuto 65 cambia la storia del match a Bergamo. A spezzare l’equilibrio della delicata sfida tra Atalanta e Inter ci pensa il solito, implacabile Lautaro Martinez. Il capitano della Beneamata si fa trovare pronto nel momento decisivo, trasformando in oro un’occasione nata da una grave disattenzione della retroguardia di casa. La mossa vincente dalla panchina. L’azione del vantaggio nasce da un clamoroso pasticcio difensivo di Berat Djimsiti: il centrale albanese sbaglia il disimpegno in uscita, regalando palla a Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Gol Lautaro, toglie le castagne dal fuoco in un Pisa Inter difficilissimo! Gran botta su assist di Pio Esposito
Leggi anche: Pagelle Inter Kairat Almaty: Carlos Augusto toglie le castagne dal fuoco, Lautaro trascina finché può! Frattesi un fantasma
Mondiale per Club, quanti gol segna Vlahovic? Lautaro, per le quote sarà "Toro scatenato" - Già disponibili le quote per puntare sui match contro Monterrey e Al Ain ma anche scommesse "Antepost" relative al numero di gol segnati ... tuttosport.com
Video Inter Torino (5-0)/ Gol e highlights: goleada nerazzurra - Video Inter Torino gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 25 agosto Inizio da canovaccio in Inter Torino con il risultato che dopo 18 minuti passa in ... ilsussidiario.net
Inter-Torino 5-0, gol e highlights: doppio Thuram, Bastoni, Lautaro e Bonny - La squadra di Chivu inizia come meglio non potrebbe il suo campionato, vince a San Siro 5- sport.sky.it
27' - Chance clamorosa per Lautaro! Grande giocata del Toro che si libera di due difensori dell'Atalanta ma calcia troppo centralmente x.com
Accadde oggi. 2018. Lautaro decide la sfida contro il Napoli allo scadere a San Siro. IL TORO! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.