Gol Lautaro il Toro toglie le castagne dal fuoco in Atalanta Inter | che ingresso in campo per Pio Esposito!

L’Inter conquista tre punti fondamentali grazie al gol di Lautaro Martinez contro l’Atalanta. La partita si è conclusa con una vittoria per l’Inter, che ha dimostrato solidità e determinazione. Tra i protagonisti, spicca l’ingresso di Pio Esposito, che ha contribuito alla prestazione della squadra. Una vittoria importante per i nerazzurri, che continuano a mantenere alta la concentrazione in campionato.

