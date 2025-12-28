Globe Soccer Awards Doué vince contro Yildiz | Cristiano Ronaldo miglior giocatore del Medio Oriente Tutti i premi assegnati!
Al Globe Soccer Awards, Doué ha battuto Yildiz per il titolo di miglior giocatore del Medio Oriente, con Cristiano Ronaldo riconosciuto come il miglior giocatore della regione. Di seguito i premi assegnati durante l’evento, che ha visto protagonisti calciatori e personalità del mondo del calcio internazionale.
Globe Soccer Awards, Doué vince contro Yildiz: Cristiano Ronaldo è stato eletto miglior giocatore del Medio Oriente. Ecco i premi assegnati!. Mentre il calcio giocato si prende una breve pausa dopo le fatiche del campionato, i riflettori del mondo sportivo si sono spostati sul palcoscenico scintillante dei Globe Soccer Awards. La prestigiosa kermesse, che ogni anno celebra l’eccellenza del calcio internazionale, ha emesso i suoi verdetti in questi istanti, regalando una serata di gloria al Paris Saint-Germain e un pizzico di amarezza, mista a orgoglio, per i colori bianconeri. Miglior Emergente: Doué brucia la concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
