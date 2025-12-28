Globe Soccer Awards Doué vince contro Yildiz | Cristiano Ronaldo miglior giocatore del Medio Oriente Tutti i premi assegnati!

Al Globe Soccer Awards, Doué ha battuto Yildiz per il titolo di miglior giocatore del Medio Oriente, con Cristiano Ronaldo riconosciuto come il miglior giocatore della regione. Di seguito i premi assegnati durante l’evento, che ha visto protagonisti calciatori e personalità del mondo del calcio internazionale.

Globe Soccer Awards 2025, riflettori su Yildiz: stelle e premi a Dubai - Si terrà domenica sera a Dubai, nel pomeriggio in Italia, la cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards, evento che chiuderà il calendario 2025 dei principali ... tuttojuve.com

Globe Soccer Awards, tutto pronto per la 16ª edizione: la serata delle stelle con un grande annuncio - Battuto il record di voti del 2024, con la partecipazione di tifosi provenienti da oltre 200 tra paesi e territori in tutto il mondo. msn.com

Globe Soccer Awards, che sfilata di vip: ecco chi c'era e i look migliori x.com

| : “ ` ’ ” Presente ai Globe Soccer Awards, il presidente Figc Gabriele Gravina ha commentato il percorso che attende l’Italia nei playoff Mondiali, invitando a vivere il momento facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.