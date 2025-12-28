Al Globe Soccer Awards di Dubai, il Paris Saint-Germain si è distinto, portando a casa diversi riconoscimenti, tra cui quello a Dembelé come miglior giocatore. La squadra francese, campione dell’ultima Champions League, conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama calcistico internazionale, dimostrando continuità e qualità nelle proprie performance.

Il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, fa incetta di premi al Globe Soccer Awards andato in scena a Dubai. Ousmane Dembelè ha vinto il premio di miglior giocatore al mondo battendo la concorrenza di Kylian Mbappè, Raphinha, Vitinha e Lamine Yamal. Desire Douè è stato premiato come miglior talento emergente, mentre Vitinha e Luis Enrique hanno ricevuto rispettivamente il riconoscimento come miglior centrocampista e miglior allenatore. La prima edizione del ‘Globe Sports Award’, nuovo premio assegnato a un campione del mondo dello sport al di fuori del calcio, è andata infine al tennista Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Globe Soccer Awards, Dembelè miglior giocatore: è un dominio del Psg

