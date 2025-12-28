Globe Soccer Awards 2025 premio anche per Pogba! L’ex Juve ringrazia | Un onore essere qui Non è stato facile ma ho raggiunto il mio obiettivo

Durante la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards 2025 a Dubai, sono stati riconosciuti diversi protagonisti del calcio internazionale. Tra questi, Paul Pogba ha ricevuto un premio, ringraziando per il riconoscimento e sottolineando di aver raggiunto il suo obiettivo nonostante le difficoltà affrontate. L’evento ha rappresentato un momento di celebrazione per i successi e le carriere dei principali calciatori del panorama globale.

Globe Soccer Awards 2025, premio anche per Pogba! L’ex Juve ringrazia per il riconoscimento per aver superato le avversità A Dubai è andata in scena questo pomeriggio la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards 2025, evento che celebra i protagonisti del calcio mondiale. Tra i premiati figura anche Paul Pogba, che ha ricevuto un riconoscimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Globe Soccer Awards 2025, premio anche per Pogba! L’ex Juve ringrazia: «Un onore essere qui. Non è stato facile, ma ho raggiunto il mio obiettivo» Leggi anche: Pogba riavvolge il nastro ai Globe Soccer Awards: «Il mio è stato un percorso molto lungo, ho affrontato le difficoltà e sono rimasto in piedi» Leggi anche: Tornano i Globe Soccer Awards (una trovata pubblicitaria più che un premio calcistico) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Globe Soccer Awards, tutto pronto per la 16ª edizione: la serata delle stelle con un grande annuncio; Globe Soccer Awards, i nomi dei finalisti: in corsa Yildiz, Manna e....; Globe Soccer Awards: Yildiz tra i talenti emergenti del 2025; Domenica i Globe Soccer Awards, da Yamal a CR7 parata di stelle a Dubai. Globe Soccer Awards: a Dubai è festa Psg con Dembélé, Doué e Vitinha. Esulta anche... Djokovic - I riconoscimenti principali sono andati a Dembélé, votato come miglior giocatore al mondo, Vitinha, miglior cent ... msn.com

Globe Soccer Awards, il Paris Saint Germain domina la scena: Dembelé miglior giocatore - Dal tecnico Luis Enrique all'attaccante, fino al presidente: il club francese fa incetta di riconoscimenti ... msn.com

Globe Soccer Awards, Dembélé e il Psg dominano a Dubai - A Dubai, il club francese, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, ha portato a casa diversi riconoscimenti. ansa.it

Pogba: "Sono rimasto in piedi nei giorni difficili, ora il mio percorso di rinascita" #SkySport #GlobeSoccerAwards x.com

Novak Djokovic vince il premio migliore atleta del mondo dal Globe Soccer.. Cosa è il Globe Sports Award Il Globe Soccer Award è un prestigioso riconoscimento calcistico che onora i migliori giocatori, allenatori e dirigenti del mondo del calcio. Istituito n - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.