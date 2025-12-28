Globe Soccer Awards 2025 ecco tutti i premiati della serata | quanti premi per il PSG niente da fare Manna e Pastorello

Ecco i vincitori dei Globe Soccer Awards 2025, con il PSG protagonista e numerosi premi ricevuti. La serata ha visto il club francese confermarsi tra le eccellenze del calcio internazionale, mentre Manna e Pastorello non sono riusciti a conquistare riconoscimenti. Di seguito, tutti i premi assegnati e i protagonisti di questa edizione.

Globe Soccer Awards 2025, la lista completa dei premiati: trionfo del PSG, restano a mani vuote Manna e Pastorello Pioggia di riconoscimenti per il Paris Saint?Germain ai Globe Soccer Awards, dove il club francese è stato premiato come miglior squadra dell’anno. Ousmane Dembélé ha conquistato il titolo di miglior giocatore assoluto, mentre Désiré Doué è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Globe Soccer Awards 2025, ecco tutti i premiati della serata: quanti premi per il PSG, niente da fare Manna e Pastorello Leggi anche: Globe Soccer Awards, Doué vince contro Yildiz: Cristiano Ronaldo miglior giocatore del Medio Oriente. Tutti i premi assegnati! Leggi anche: Globe Soccer Awards 2025: Conte, Lautaro, Donnarumma e... tutti gli italiani in lizza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Globe Soccer Awards, tutto pronto per la 16ª edizione: la serata delle stelle con un grande annuncio; Globe Soccer Awards, i nomi dei finalisti: in corsa Yildiz, Manna e....; Globe Soccer Awards: Yildiz tra i talenti emergenti del 2025; Domenica i Globe Soccer Awards, da Yamal a CR7 parata di stelle a Dubai. Globe Soccer Awards 2025, ecco tutti i premiati della serata: quanti premi per il PSG, niente da fare Manna e Pastorello - Globe Soccer Awards 2025, la lista completa dei premiati: trionfo del PSG, restano a mani vuote Manna e Pastorello Pioggia di riconoscimenti per il Paris Saint-Germain ai Globe Soccer Awards, dove il ... calcionews24.com

Globe Soccer Awards, tutto pronto per la 16ª edizione: la serata delle stelle con un grande annuncio - Battuto il record di voti del 2024, con la partecipazione di tifosi provenienti da oltre 200 tra paesi e territori in tutto il mondo. msn.com

Globe Soccer all’italiana, Maresca tra chi ci crede - Il mondo del “football” punta i riflettori su Dubai dove stasera (ore 20 locali, le 17 in Italia, diretta Sky Sport Arena e Now) si celebrerà la 16ª edizione degli ambiti Globe Soccer Awards. tuttosport.com

#Doué batte #Yildiz ai Globe Soccer Awards Tutti i premi assegnati x.com

| : “ ` ’ ” Presente ai Globe Soccer Awards, il presidente Figc Gabriele Gravina ha commentato il percorso che attende l’Italia nei playoff Mondiali, invitando a vivere il momento facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.