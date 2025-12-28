Il 2025 ha sancito la fine di un’era: quella di un pianeta sincronizzato, nata dall’illusione che la vittoria della guerra fredda diventasse l’asse portante di un assetto occidentalizzato attraverso la globalizzazione. La realtà è esattamente l’opposto: un mondo poliritmico, dove ogni continente vive secondo un proprio tempo storico. Al centro di questa frattura, due movimenti opposti definiscono la nuova epoca: il ritorno all’isolazionismo armato degli Stati Uniti e l’ascesa sistemica dei BRICS+ come architrave di un ordine alternativo che va da Brasilia a Shanghai. Questa asimmetria temporale è la cartina di tornasole del caos sistemico attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli Usa si isolano, l'Ue sta ferma, i Brics+ ne approfittano: il 2025 ha cambiato l'ordine mondiale

