Gli appuntamenti del Comune prima dei concerti di Capodanno

Gli appuntamenti del Comune a Pescara prima dei concerti di Capodanno offrono un’occasione per vivere gli ultimi giorni del 2025. La programmazione prevede eventi e iniziative che culmineranno con il concerto di Gianna Nannini nell’area di risulta, preceduto dagli Scena Muta, e il concerto di Irama il primo gennaio. Questi momenti rappresentano un’opportunità per condividere momenti di musica e socializzazione prima delle festività di fine anno.

Tramite le iniziative organizzate dal Comune, Pescara si avvia agli ultimi giorni del 2025, che si concluderà nell'ex area di risulta (zona nord) con il concerto di Gianna Nannini, preceduto dall'esibizione degli Scena Muta, mentre il primo gennaio si esibirà sullo stesso palco Irama.Due. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Gli appuntamenti del Comune prima dei concerti di Capodanno Leggi anche: Gli appuntamenti per la fine e l’inizio dell’anno al Teatro Massimo: il debutto di Opera Nica e i tradizionali concerti di capodanno Leggi anche: Concerti in Italia, gli appuntamenti più attesi del 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno a Pisa: concerto gratuito di Alfa, spettacolo pirotecnico e dj set; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Concerto conclusivo di “Natale tra Museo e Biblioteca”. Gli appuntamenti del Comune prima dei concerti di Capodanno - L'amministrazione comunale di Pescara ricorda gli eventi in programma nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 dicembre ... ilpescara.it

Doppio appuntamento, 23 e 24 maggio, con i concerti degli allievi della Scuola di Musica Le 7 Note - Arezzo, 22 maggio 2025 – Doppio appuntamento, 23 e 24 maggio, con i concerti degli allievi della Scuola di Musica Le 7 Note Il 23 maggio, a CaMu, andrà in scena il tradizionale concerto di fine anno, ... lanazione.it

All’Arena 2 mesi di concerti. Svelati gli appuntamenti che a luglio e agosto faranno ballare Cattolica e tutta la riviera - Due mesi di concerti in un’arena con una capienza di 6mila posti sulla riviera adriatica: l’Arena della Regina illumina l’estate di Cattolica con 11 appuntamenti che vedranno sul palco grandi nomi ... corriereadriatico.it

LE VIE DEL NATALE, TUTTI GLI EVENTI PROGRAMMATI A TRANI

CANTOS DE NADALE Secondo appuntamento del ricco calendario natalizio, del Comune di Sarule, iniziato il 13 dicembre con la Gara Poetica in onore di Santa Lucia. Prossimi appuntamenti: •Concerto Gospel •Zampognari tra i presepi •Prof. Schettini de "La facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.