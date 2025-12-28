Gli angeli del mare | 117 anni dopo il terremoto che sconvolse lo Stretto

A più di un secolo dal terremoto del 1908 che colpì Reggio Calabria e Messina, le città dello Stretto ricordano gli uomini e le donne che, con coraggio e dedizione, si dedicano ancora oggi alle operazioni di soccorso. Questa commemorazione sottolinea l'importanza del valore e del sacrificio di chi si impegna per aiutare le comunità in momenti di grande difficoltà.

A oltre un secolo dal devastante terremoto che nel dicembre del 1908 colpì Reggio Calabria e Messina, la città dello Stretto ha voluto onorare la memoria di chi si prodigò per salvare vite tra le macerie.La cerimonia, svoltasi nella villa comunale di Reggio Calabria davanti al mausoleo dedicato.

