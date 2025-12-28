Gli angeli del mare | 117 anni dopo il terremoto che sconvolse lo Stretto

A più di un secolo dal terremoto del 1908 che colpì Reggio Calabria e Messina, le città dello Stretto ricordano gli uomini e le donne che, con coraggio e dedizione, si dedicano ancora oggi alle operazioni di soccorso. Questa commemorazione sottolinea l'importanza del valore e del sacrificio di chi si impegna per aiutare le comunità in momenti di grande difficoltà.

A oltre un secolo dal devastante terremoto che nel dicembre del 1908 colpì Reggio Calabria e Messina, la città dello Stretto ha voluto onorare la memoria di chi si prodigò per salvare vite tra le macerie. La cerimonia, svoltasi nella villa comunale di Reggio Calabria davanti al mausoleo dedicato.

