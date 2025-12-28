Gli affari sono affari anche se la politica di frequente prova a metter naso tra essi

Gli affari, spesso oggetto di interferenze politiche, seguono regole proprie. In questo contesto, ciò che si allontana dalla giusta via può essere considerato concluso solo quando si ristabilisce lo stato precedente, attraverso un’immagine statica o un ritorno alle condizioni originarie. Questa dinamica sottolinea come, nonostante le influenze esterne, alcune situazioni possano essere riportate alla loro condizione iniziale, mantenendo così un equilibrio di fondo.

Arrivando al dunque, solo un particolare di tutto ciò che su questo mondo è stato allontanato dalla retta via, alla fine può essere considerato come realizzato: il fermo immagine o,in qualche caso, il ritorno allo statu quo ante. Per esso va inteso il fatidico 7 ottobre del 2023. Magra sarebbe la consolazione del constatare che nessuno dei paesi coinvolti nelle varie occasioni di confronto abbia provato a intromettersi fattivamente in questioni sempre più inasprite per i diretti protagonisti, ma senza una partecipazione sentita da parte degli intrusi. Lo scopo di quegli alleati sui generis era, e ancora è, il tentativo della captatio benevolentiae di una delle superpotenze contrapposte, USA e Russia, con l’obiettivo di poter spendere la stessa subito dopo la fine degli spari e delle altre pratiche di guerra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Gli affari sono affari

Leggi anche: Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il cemento è servito: un libro di Giorgio Massignan su urbanistica, politica e affari a Verona; Un anno da Trump: affari e repressione. L’America non guida più il mondo libero; Forlenza patteggia per la gestione del Cpr di Milano. I suoi nuovi affari, intanto, sono altrove; Piazza Affari, anno spumeggiante con le banche. Appetito per IPO più grandi e re-IPO.

AFFARI PERSONALI, AFFARI DI STATO: TRUMP E LA COSTITUZIONE AMERICANA - Il lezzo di baratteria che sale dall’edificio più importante di Washington provoca nausea in America e nel mondo, soprattutto negli amici e ammiratori degli Stati Uniti e nei sinceri sostenitori dell’ ... opinione.it