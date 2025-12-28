Giubileo la chiusura in cattedrale a Prato

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giubileo nella diocesi di Prato si è concluso il 28 dicembre 2025 con una cerimonia di chiusura nella cattedrale, alla presenza di numerosi fedeli. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione e comunione per la comunità locale, segnando la fine di un percorso spirituale condiviso. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del cammino di fede e di speranza intrapreso durante questo speciale anno liturgico.

Prato, 28 dicembre 2025 – In una cattedrale piena di fedeli si è chiuso il Giubileo nella diocesi di Prato. Davvero in tanti hanno partecipato questo pomeriggio alla messa solenne per la conclusione dell’Anno Santo, aperto da papa Francesco e portato avanti da papa Leone XIV. L’ultimo atto sarà la chiusura della porta santa a Roma, nella basilica di San Pietro, nel giorno dell’Epifania. Per le chiese particolari, quelle diocesane, la fine è arrivata oggi. A Prato è stato il vescovo Giovanni Nerbini a presiedere la funzione, concelebrata dai sacerdoti diocesani. Presente in forma ufficiale l’Amministrazione comunale con la sub commissaria Renata Castrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giubileo la chiusura in cattedrale a prato

© Lanazione.it - Giubileo, la chiusura in cattedrale a Prato

Leggi anche: Chiusura diocesana del Giubileo: cerimonia in Cattedrale

Leggi anche: Chiusura del Giubileo, il 28 dicembre una messa in Cattedrale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Si chiude il Giubileo: le celebrazioni in Toscana; Natale e Santo Stefano, le celebrazioni in cattedrale; Giubileo, tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della Toscana; Toscana in festa per la chiusura del Giubileo della Speranza.

giubileo chiusura cattedrale pratoGiubileo, la chiusura in cattedrale a Prato - «Oggi si chiude l’Anno Santo ma non l’annuncio della Speranza cristiana, portiamolo nelle rsa, negli hospice, in carcere e a chi vive nella solitudine e ai margini» ... lanazione.it

giubileo chiusura cattedrale pratoGiubileo, tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della Toscana - Doppio appuntamento per il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che celebrerà la chiusura del Giubileo nella Cattedrale di Siena il 27 dicembre alle 17 e nella concattedrale di Chiusi il 28 dicembre alle ... lanazione.it

Natale a Prato tra fede e tradizione: Ostensione del Sacro Cingolo, Santo Stefano e chiusura del Giubileo - Mancano pochi giorni al Natale e nelle chiese di Prato fervono i preparativi per le celebrazioni più solenni dell’anno. toscanaoggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.