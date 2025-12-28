Giubileo la chiusura in cattedrale a Prato

Il Giubileo nella diocesi di Prato si è concluso il 28 dicembre 2025 con una cerimonia di chiusura nella cattedrale, alla presenza di numerosi fedeli. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione e comunione per la comunità locale, segnando la fine di un percorso spirituale condiviso. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del cammino di fede e di speranza intrapreso durante questo speciale anno liturgico.

Prato, 28 dicembre 2025 – In una cattedrale piena di fedeli si è chiuso il Giubileo nella diocesi di Prato. Davvero in tanti hanno partecipato questo pomeriggio alla messa solenne per la conclusione dell’Anno Santo, aperto da papa Francesco e portato avanti da papa Leone XIV. L’ultimo atto sarà la chiusura della porta santa a Roma, nella basilica di San Pietro, nel giorno dell’Epifania. Per le chiese particolari, quelle diocesane, la fine è arrivata oggi. A Prato è stato il vescovo Giovanni Nerbini a presiedere la funzione, concelebrata dai sacerdoti diocesani. Presente in forma ufficiale l’Amministrazione comunale con la sub commissaria Renata Castrucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giubileo, la chiusura in cattedrale a Prato Leggi anche: Chiusura diocesana del Giubileo: cerimonia in Cattedrale Leggi anche: Chiusura del Giubileo, il 28 dicembre una messa in Cattedrale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Si chiude il Giubileo: le celebrazioni in Toscana; Natale e Santo Stefano, le celebrazioni in cattedrale; Giubileo, tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della Toscana; Toscana in festa per la chiusura del Giubileo della Speranza. Giubileo, la chiusura in cattedrale a Prato - «Oggi si chiude l’Anno Santo ma non l’annuncio della Speranza cristiana, portiamolo nelle rsa, negli hospice, in carcere e a chi vive nella solitudine e ai margini» ... lanazione.it

Giubileo, tutte le cerimonie di chiusura nelle diocesi della Toscana - Doppio appuntamento per il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che celebrerà la chiusura del Giubileo nella Cattedrale di Siena il 27 dicembre alle 17 e nella concattedrale di Chiusi il 28 dicembre alle ... lanazione.it

Natale a Prato tra fede e tradizione: Ostensione del Sacro Cingolo, Santo Stefano e chiusura del Giubileo - Mancano pochi giorni al Natale e nelle chiese di Prato fervono i preparativi per le celebrazioni più solenni dell’anno. toscanaoggi.it

Giubileo, la chiusura nel segno dei giovani e delle piazze di speranza. Le foto facebook

#Giubileo Il 25 la chiusura della Porta Santa nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ieri la celebrazione alla Basilica di San Giovanni in Laterano, presieduta dal Cardinale Vicario di Roma, Baldo Reina. Oggi la cerimonia si terrà a San Paolo fuori Le Mura x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.