Giubileo 2025 chiusa anche la Porta Santa della basilica di San Paolo fuori Le Mura
Il Giubileo 2025 si avvia alla sua conclusione con la chiusura della Porta Santa nella basilica di San Paolo fuori le Mura. La cerimonia, svoltasi oggi, domenica 28 dicembre, è stata presieduta dal cardinale arciprete James Michael Harvey, segnando un importante momento di chiusura ufficiale del percorso giubilare.
Anche la Porta Santa di San Paolo fuori Le Mura è stata chiusa. La cerimonia si è svolta nella mattina di oggi, domenica 28 dicembre, ed è stata presieduta dal cardinale arciprete James Michael Harvey. Si tratta della terza Porta Santa a chiudersi.
