Il Giubileo 2025 si avvia alla sua conclusione con la chiusura della Porta Santa nella basilica di San Paolo fuori le Mura. La cerimonia, svoltasi oggi, domenica 28 dicembre, è stata presieduta dal cardinale arciprete James Michael Harvey, segnando un importante momento di chiusura ufficiale del percorso giubilare.

Anche la Porta Santa di San Paolo fuori Le Mura è stata chiusa. La cerimonia si è svolta nella mattina di oggi, domenica 28 dicembre, ed è stata presieduta dal cardinale arciprete James Michael Harvey.Chiusa la Porta Santa di San Paolo fuori Le MuraSi tratta della terza Porta Santa a chiudersi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Giubileo 2025, chiusa anche la Porta Santa della basilica di San Paolo fuori Le Mura

