girone b vogherese cavaliere addio dopo sette anni

VOGHERA (Pavia) Giorni caldi in casa Vogherese dopo l’annuncio dell’imminente cessione del club da parte del patron Oreste Cavaliere: stando alle indiscrezioni il passaggio di mano dovrebbe concretizzarsi nella giornata di domani. Gli ultimi giorni sono serviti per limare gli ultimi dettagli economici per un passaggio di consegne che, a meno di svolte clamorose, si farà. Quindi, in questi ultimi giorni del 2025, si concluderà l’era Cavaliere: un’ottima era durata sette anni, col grande merito di fare rinascere una società di identità vogherese dopo gli anni dell’OltrepoVoghera. L’imprenditore milanese ha ottenuto anche una vittoria del campionato di Eccellenza, riportando la squadra nel massimo campionato dilettantistico italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

