Gioventù Nazionale in piazza | Diciamo basta all’islamizzazione

Un’altra manifestazione a Portomaggiore per le parole offensive espresse da un uomo pakistano nei confronti delle donne. Questa volta a scendere in piazza è il movimento giovanile di Fratelli d’Italia " Gioventù Nazionale ". Martedì 24 dicembre, nella giornata grigia della vigilia, Gioventù Nazionale ha manifestato il suo dissenso per le dichiarazioni aberranti sulle donne, ai microfoni di Rete 4, da parte del cittadino pakistano scambiato come imam. "Nelle scorse settimane hanno fatto il giro dei media parole gravissime e offensive, pronunciate da un soggetto presentato come imam, che hanno colpito la dignità della donna e la sua libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

