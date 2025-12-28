Giovanimpresa & turismo rurale | ecco i tre vincitori dei laboratori di Idea Generation
La Sala Campostrino di Forlì ha ospitato la cerimonia di premiazione dei Laboratori di “Idea Generation”, appuntamento del progetto Giovanimpresa & Turismo Rurale nella Romagna Forlivese, dedicato alla valorizzazione dei territori attraverso lo sguardo e la creatività dei giovani. Protagonisti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Giovanimpresa & turismo rurale: ecco i tre vincitori dei laboratori di Idea Generation - Tutti i progetti hanno evidenziato un forte legame con il territorio e un’elevata qualità progettuale, confermando come l’incontro tra idee, formazione e luoghi possa diventare un motore concreto di s ... forlitoday.it
Spazio ai giovani, il progetto di Anci a sostegno di nuove imprese nel settore del turismo rurale - Il progetto Giovanimpresa & turismo rurale nella Romagna forlivese è stato ufficialmente ammesso a finanziamento dall’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, collocandosi tra i primi in ... forlitoday.it
Studenti alla scoperta del territorio, il progetto "Giovanimpresa & Turismo Rurale" - È una storia di giovani imprenditori che dialogano con gli studenti - rainews.it
