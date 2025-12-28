Giovani e lavoro | quali saranno le professioni più richieste nel quinquennio 2025-2029 Ecco le previsioni

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato previsioni sulle professioni più richieste in Italia nel periodo 2025-2029, in vista delle iscrizioni scolastiche del 2026. Le tabelle tecniche allegate alla lettera del Ministro Giuseppe Valditara evidenziano le figure professionali con maggiore domanda nel prossimo quinquennio, offrendo un quadro utile per orientare giovani e famiglie sulle future opportunità di lavoro.

Nella lettera che il Ministro Giuseppe Valditara rivolge ai giovani e alle famiglie in vista delle iscrizioni alle classi prime dal prossimo 13 gennaio 2026 sono allegate alcune tabelle tecniche che mostrano una stima delle figure professionali di cui il nostro Paese avrà maggiore necessità nei prossimi anni.

