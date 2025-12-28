giovane viene denunciato dopo una lite a fontivegge

PERUGIA - Un uomo a terra ferito. Un altro che chiede aiuto. E che racconta di essersi fermato per prestare soccorso al ferito stesso. Una chiamata al 112 per segnalare una lite a Fontivegge. Un testimone che ha raccontato di aver sentito un forte rumore e poi aver visto una persona di origine africana chiedere aiuto. L’episodio risale alla mattina di Santo Stefano. Episodio sul quale la polizia sta cercando di fare chiarezza. Al momento c’è un denunciato, per guida in stato di ebbrezza. Si tratta dell’africano, un guineano di 28 anni. L’uomo, sentito dalla squadra volante al momento dell’intervento dopo la richiesta di intervento, aveva riferito di aver tentato di prestare soccorso ferito che già era in terra, in via Cortonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

