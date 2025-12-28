Giornali comprati usati e adesso svenduti
In un articolo pubblicato su Domani, Marco Damilano analizza la recente svendita di Repubblica e La Stampa, due dei principali quotidiani italiani. La riflessione si concentra sulle conseguenze di questa operazione nel panorama giornalistico nazionale, evidenziando i cambiamenti nel settore e le implicazioni per l’informazione indipendente. Un approfondimento che invita a riflettere sul futuro della stampa e sulla sua funzione nella società contemporanea.
Ho letto l’articolo che Marco Damilano ha voluto dedicare sul Domani alla vendita di Repubblica e della Stampa. Giustamente, l’ex direttore dell’Espresso dice che Jaki Elkann si sta liberando del quotidiano torinese come si fa con un’auto usata che non serve più. E poi che il nipote di Gianni Agnelli, al quale il giudice per le indagini preliminari ha negato l’archiviazione, imponendo l’imputazione coatta per dichiarazione fraudolenta, ha messo in vendita il giornale fondato da Eugenio Scalfari come si fa con un vecchio armadio che nel tuo nuovo appartamento non ci sta. Alla fine, se di ciò che hai ereditato non sai che cosa farne, ti rivolgi a eBay, sperando che ci sia un amatore del reperto, magari uno straniero, che non capisce molto della paccottiglia che gli stai rifilando. 🔗 Leggi su Panorama.it
