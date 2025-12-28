Un folto pubblico di grandi e piccini ha varcato, nella mattinata di ieri, l’ingresso di Giochi in Fiera, tra i più grandi spazi gioco coperti della Lombardia, creato su misura per bambini dai 2 ai 12 anni. E oggi il calendario delle aperture prosegue (dalle 10 alle 18,30) e poi dopo la pausa di Capodanno dal 2 al 5 gennaio. In un periodo dell’anno segnato dal freddo, Giochi in Fiera è una soluzione ideale per le famiglie grazie a un grande spazio gioco interamente al coperto, riscaldato e facilmente accessibile. I 6.400 metri quadrati della Fiera di Bergamo permettono ai bambini di muoversi liberamente tra scivoli giganti, percorsi gonfiabili e aree tematiche senza limiti di tempo o di spazio, mentre gli adulti possono accompagnarli in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giochi in Fiera, il villaggio delle sorprese

Leggi anche: Torna a Bergamo la «Fiera dei Balocchi»: Giochi in Fiera raddoppia per le feste

Leggi anche: Villaggio Pokémon a Le Gru: tre giorni di carte e sorprese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Giochi in Fiera, il villaggio delle sorprese; Piana degli Albanesi, sabato la mostra mercato tra tradizione e magia del Natale.

Alla Fiera di Bergamo la seconda edizione di “Giochi in fiera” - La Fiera di Bergamo torna a trasformarsi in un grande spazio dedicato al divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie. radiogold.it