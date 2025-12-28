Giochi della Chimica 2025 26 | studenti in gara tra studio e passione scientifica NOTA

I Giochi della Chimica 2025/26 sono un’occasione di confronto e crescita per gli studenti delle scuole superiori, unendo studio e passione per la scienza. Iniziativa avviata nel 1984, i concorsi offrono un momento di approfondimento e confronto tra giovani interessati alla chimica, promuovendo la cultura scientifica e il talento tra le nuove generazioni.

Dal 1984, i Giochi della Chimica rappresentano uno spazio di confronto e approfondimento per gli studenti delle scuole secondarie superiori. L’iniziativa è promossa dalla Società Chimica Italiana su mandato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, in collaborazione con le sue articolazioni territoriali. L'articolo Giochi della Chimica 202526: studenti in gara tra studio e passione scientifica. NOTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Gara Nazionale Istituti tecnici e professionali 2025/26: indicazioni per lo svolgimento delle competizioni. NOTA Leggi anche: Sport, passione e inclusione. I Giochi di Milano-Cortina ispirano il murale degli studenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giochi della Chimica a.s. 2025/26, iscrizioni entro il 19 gennaio 2026 [Nota]; Ulteriori risorse MOF 2025/26: non è richiesta la riapertura di una nuova contrattazione integrativa, basta verbale integrativo [NOTA]; Museo della Chimica a Settimo Torinese: aperture speciali e gli eventi natalizi “Atomic Bingo” e “The Elf on the Lab”; Semestre filtro, un’ecatombe per Medicina il governo lancia un decreto di salvataggio. Giochi della Chimica a.s. 2025/26, iscrizioni entro il 19 gennaio 2026 [Nota] #GiochidellaChimica - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.