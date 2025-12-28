Ginevra Morsilli a Verissimo il lungo conflitto interiore la rinascita e le scarpe rosse | così ha detto addio a Riccardo

Dalla sofferenza alla rinascita: la storia della violinista Ginevra Morsilli. C’è chi impiega una vita intera per trovare il coraggio di essere sé stesso. Ginevra Morsilli, oggi violinista e artista riconosciuta, ha attraversato decenni di silenzi, paure e rinunce prima di arrivare alla propria verità. Ospite di Verissimo, ha raccontato senza filtri il lungo percorso che l’ha portata dalla sofferenza all’autenticità, dalla vita vissuta come Riccardo a quella finalmente vissuta come Ginevra. Una testimonianza intensa, che ha colpito per lucidità e profondità emotiva, ma anche per la forza con cui rivendica il diritto alla felicità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

