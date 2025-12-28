Giannini utilizza «La Verità» come piattaforma per colmare il vuoto di idee tra i progressisti. Attraverso la querelle sollevata dalle critiche di Veneziani alla destra, il giornalista ribadisce la centralità delle posizioni dei suoi, puntando a rafforzare la narrativa dei compagni. Questo approccio evidenzia come alcuni strumenti giornalistici vengano impiegati per sostenere specifici punti di vista politici.

Il giornalista sfrutta la querelle nata dalle critiche di Veneziani alla destra per ribadire la superiorità dei compagni. I quali, però, da anni campano di conformismo e bavagli. Questo malconcio 2025 ci ha regalato una grande scoperta: in Italia esistono ancora tracce di libertà di pensiero. Esiste ancora qualcuno che apre bocca secondo coscienza e non per tornaconto piccino, ci sono intellettuali che scrivono e parlano seguendo i propri valori e proteggendo la propria dignità, e non per ottenere una poltroncina in questo o quell’ente mutualistico. Lo ha ricordato a tutti Marcello Veneziani, scrivendo per La Verità un articolo formidabile e affilato sull’establishment destrorso che ha incendiato alcune code di paglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giannini usa «La Verità» per coprire il vuoto di idee che c’è tra i progressisti

