Giani ritrova la medaglia di bronzo al valor militare del nonno omonimo
FIRENZE — Un Natale dedicato alla memoria e alle radici quello del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che attraverso i propri canali social ha condiviso con i cittadini una scoperta privata dal profondo valore storico e simbolico. Tra le carte di famiglia, il governatore ha rinvenuto il documento ufficiale che attesta la Medaglia di bronzo al valor militare conferita al nonno paterno, suo omonimo, esattamente 105 anni fa. Il riconoscimento fu assegnato per atti di eroismo compiuti durante uno dei momenti più drammatici e controversi della storia d’Italia: la ritirata di Caporetto (ottobre-novembre 1917). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
