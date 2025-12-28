Kristian Gianfreda tornerà presto dietro la macchina da presa. "Se tutto va bene, dovremmo iniziare le riprese ad aprile", auspica lui. Gianfreda, assessore alla sanità, lavora negli audiovisivi da quasi 25 anni e ha debuttato nel 2019 al cinema con la commedia Solo cose belle, prodotto dalla casa cinematografica Coffeetime da lui fondata. Poi il corto La ballerina e il docufilm su don Oreste Benzi Il pazzo di Dio. E ora, per l’assessore, è tempo di tornare sul set. "Il mio nuovo film si chiamerà Piove col sole. Anche questa, come Solo cose belle, è una commedia. Ma anche un film di formazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianfreda torna sul set con ’Piove col sole’

