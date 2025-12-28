Giada D’Antonio esce sulla devastata pista di Semmering Era in corsa per la qualificazione
Giada D’Antonio esce sulla pista di Semmering durante una gara di Coppa del Mondo di sci alpino. La giovane sciatrice campana, 16 anni, stava partecipando alla prova di qualificazione, attirando l’attenzione per il suo talento e il crescente interesse mediatico. La sua presenza rappresenta un passo importante nel suo percorso sportivo, in un contesto di grande sfida e determinazione.
Giada D'Antonio ha fatto il proprio esordio nella Coppa del Mondo di sci alpino: c'era enorme attesa per il debutto della 16enne campana nel massimo circuito internazionale itinerante, considerando il grandissimo talento dell'azzurra e l'interesse mediatico generato nelle ultime settimane. L'atleta di San Sebastiano al Vesuvio si è cimentata con lo slalom di Semmering, scendendo con l'altissimo pettorale numero 70, figlio delle poche gare disputate ai massimi livelli. Dopo le due vittorie negli slalom FIS di Schilthorn e la trasferta di Nor-Am Cup a Copper Mountain (con la top-10 sfiorata nei due giganti), a cui avevano fatto seguito il successo in una gara nazionale juniores a Moena e la settima piazza in un evento nazionale a Kronplatz, Giada D'Antonio è andata all'attacco sulla pista austriaca, sensibilmente danneggiata dopo i tanti passaggi e caratterizzata da buche marcate.
