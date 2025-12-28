A soli 16 anni, Giada D’Antonio debutta in Coppa del Mondo di sci, una convocazione che mira a prevenire situazioni simili a quelle di Lara Colturi. La giovane atleta napoletana entra nel circuito internazionale con l’obiettivo di affermarsi a livello mondiale, rappresentando una nuova speranza per lo sci italiano. Un passo importante nel percorso di crescita e affermazione nel panorama sciistico internazionale.

Giada D’Antonio convocata a 16 anni in Coppa del Mondo per evitare un altro caso Colturi È il giorno dell’esordio della napoletana Giada D’Antonio, appena 16 anni, in Coppa del mondo di sci. Scenderà col proibitivo pettorale 70 nello slalom di Semmering in Austria. Repubblica ricorda che la Federazione l’ha convocata, a soli sedici anni, per evitare un altro caso Lara Colturi l’italiana che gareggia per l’Albania. A lei all’epoca impedirono di gareggiare così piccola in Coppa del Mondo e i genitori (la mamma è Daniela Ceccarelli olimpionica nel Superigante 2002 e il papà è Alessandro Colturi allenatore di sci). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Giada D'Antonio convocata a 16 anni in Coppa del Mondo per evitare un altro caso Lara Colturi

Giada D’Antonio porterà Napoli sulle piste da sci il papà | sarò lì con la pastiera si resta napoletani ovunque ci si trovi; Giada D’Antonio una napoletana 16enne in coppa del mondo di sci | anche un ragazza del Sud ce la può fare orgogliosa del mio accento.

"Le ragazze faranno uno slalom a Semmering, Lara della Mea e Martina Peterlini sono le nostre guide un po' più esperte e abbiamo anche una ragazza di sedici anni, Giada D'Antonio, che farà il suo esordio." @GiorgioRocca LIVE Link in Bio x.com