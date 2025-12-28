Ghisalba ok al bilancio 2026 | debito pro capite giù del 22%

Ghisalba. Il debito pro capite scende da 560 a 436 euro. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026, una manovra da 6,4 milioni di euro costruita con margini ridotti ma senza tagli ai servizi. La manovra non comporta aumenti tariffari né riduzioni dei servizi, nonostante l’impatto dell’inflazione degli ultimi anni. A illustrarne i contenuti è stata l’assessore al Bilancio Sara Maria Bosis. “Non si tratta di un bilancio lacrime e sangue, ma è comunque finanziariamente rigido e con pochi margini operativi”, ha precisato l’assessore, sottolineando che il 31% dell’importo complessivo viene coperto da fondi di bilancio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

