Gheppio ferito salvato sulla Brebemi dalla polizia stradale | curato in Valpredina ha già ripreso a volare

Un gheppio ferito è stato soccorso sulla Brebemi dalla polizia stradale e successivamente curato al Cras di Valpredina. Dopo alcuni giorni di trattamento, l’uccello ha recuperato le forze e ha ripreso il volo. L’intervento tempestivo ha permesso di salvare l’animale, che ora può tornare alla natura. Un esempio di attenzione e rispetto per la fauna selvatica.

Cenate Sopra. Stremato, è stato ritrovato dagli agenti in autostrada. Il 14 dicembre è arrivato al Cras di Valpredina, dove è stato curato e rimesso in libertà prima di Natale dopo alcuni giorni di convalescenza. Protagonista di questa storia a lieto fine un gheppio, salvato dagli agenti della polizia stradale di Brescia, distaccamento di Chiari, in una piazzola di sosta lungo la Brebemi. Ferito probabilmente a causa di un incidente, non riusciva a riprendere il volo. Impegnati in un controllo di routine, i poliziotti hanno notato movimenti nella piazzola di sosta e, dopo essersi fermati per una verifica, si sono trovati di fronte al rapace. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ferito e sanguinante nell’auto ferma a bordo strada, salvato dalla polizia stradale Leggi anche: C'è un gheppio ferito in autostrada: lo salva la Polizia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bassa: news e approfondimenti. Gheppio ferito salvato lungo la Brebemi dalla polizia stradale: curato in Valpredina, ha già ripreso a volare - Gli agenti bresciani hanno trovato il rapace stremato in una piazzola di sosta: portato al Cras bergamasco, dopo alcuni giorni di convalescenza è stato rimesso in libertà ... bergamonews.it

Gheppio ferito salvato sulla BreBeMi dagli agenti della Stradale - I poliziotti stavano percorrendo l’Autostrada quando qualcosa ha attirato la loro attenzione in una piazzola di sosta ... giornaledibrescia.it

Falco ferito lungo l'autostrada Brebemi, salvato dagli agenti della Polizia stradale - di Valpredina Gli agenti della Polizia stradale di Chari, durante i controlli autostradali hanno individuato e salvato un ghe ... brescia.corriere.it

