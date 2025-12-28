Gheppio ferito salvato sulla Brebemi dalla polizia stradale | curato in Valpredina ha già ripreso a volare

Un gheppio ferito è stato soccorso sulla Brebemi dalla polizia stradale e successivamente curato al Cras di Valpredina. Dopo alcuni giorni di trattamento, l’uccello ha recuperato le forze e ha ripreso il volo. L’intervento tempestivo ha permesso di salvare l’animale, che ora può tornare alla natura. Un esempio di attenzione e rispetto per la fauna selvatica.

Cenate Sopra. Stremato, è stato ritrovato dagli agenti in autostrada. Il 14 dicembre è arrivato al Cras di Valpredina, dove è stato curato e rimesso in libertà prima di Natale dopo alcuni giorni di convalescenza. Protagonista di questa storia a lieto fine un gheppio, salvato dagli agenti della polizia stradale di Brescia, distaccamento di Chiari, in una piazzola di sosta lungo la Brebemi. Ferito probabilmente a causa di un incidente, non riusciva a riprendere il volo. Impegnati in un controllo di routine, i poliziotti hanno notato movimenti nella piazzola di sosta e, dopo essersi fermati per una verifica, si sono trovati di fronte al rapace. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

