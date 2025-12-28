Geotermia urge la svolta Barocci scrive a Giani | Impianti non inquinanti

Grosseto, 28 dicembre 2025 – “In Germania, nella Baviera, è entrata in funzione una centrale geotermia di Terza generazione, da noi ritenute le uniche auspicabili nel nostro territorio” Inizia così Roberto Barocci, leader del Forum Ambientalista che torna sulla questione della Geotermia, la cui energia è osteggiata da sempre dagli ambientalisti maremmani. “La tecnica di terza generazione consiste nell’iniettare in profondità un liquido che si riscalda e che, risalendo in superficie, consente di utilizzare il calore - aggiunge Barocci -. In questo modo, i gas inquinanti non risalgono e non escono in atmosfera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

