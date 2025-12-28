Gentile | Nkunku è stato un giocatore molto forte ma chi ti da 30 milioni a gennaio?

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Gentile, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 prima di Milan-Verona, commentando le recenti voci su Nkunku. Secondo quanto riportato, nonostante le qualità del giocatore, appare improbabile che venga ceduto a gennaio per una cifra così elevata come 30 milioni. La situazione rimane da seguire, con attenzione alle eventuali decisioni del club e alle offerte di mercato.

Riccardo Gentile, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 poco prima di Milan-Verona: le parole legate ad un possibile addio di Nkunku a gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gentile nkunku 232 stato un giocatore molto forte ma chi ti da 30 milioni a gennaio

© Pianetamilan.it - Gentile: “Nkunku è stato un giocatore molto forte, ma chi ti da 30 milioni a gennaio?

Leggi anche: Maresca su Nkunku: “E’ forte. Con Palmer per lui sarebbe stato difficile ma è forte”

Leggi anche: Maresca su Nkunku: “E’ forte. Con Palmer per lui sarebbe stato difficile ma…”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.