Generale ucraino | Nei prossimi 3-5 mesi possiamo fermare la Russia

Secondo un generale ucraino, nei prossimi 3-5 mesi l’Ucraina potrebbe fermare l’avanzata russa, a condizione che si impegni a sostituire le persone con tecnologie e macchinari in modo efficiente. Questa strategia richiede un’implementazione rapida e coordinata, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto. La capacità di adattarsi alle sfide tecnologiche e logistiche sarà determinante per il successo di questa iniziativa.

Dal Mas (Ince) nei prossimi giorni in visita in Ucraina - Il segretario generale dell'Iniziativa centro europea (Ince), Franco Dal Mas, sarà in visita in Ucraina nei prossimi giorni. ansa.it

Il 56enne era un generale pluridecorato dello Stato Maggiore. Aveva combattuto in Cecenia, Siria e Ucraina. Il portale ucraino Mirotvorets lo aveva inserito nell’elenco dei “criminali di guerra” Leggi l'articolo #FanilSarvarov facebook

Il generale Portolano: “A oggi l'Italia ha fornito all'Ucraina armi e mezzi per oltre tre miliardi” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.