Generale ucraino | Nei prossimi 3-5 mesi possiamo fermare la Russia
Secondo un generale ucraino, nei prossimi 3-5 mesi l’Ucraina potrebbe fermare l’avanzata russa, a condizione che si impegni a sostituire le persone con tecnologie e macchinari in modo efficiente. Questa strategia richiede un’implementazione rapida e coordinata, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto. La capacità di adattarsi alle sfide tecnologiche e logistiche sarà determinante per il successo di questa iniziativa.
''Se l'Ucraina si impegna a sostituire le persone con le macchine, e lo fa in modo efficiente, può fermare la Russia''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
