Generale ucraino | Nei prossimi 3-5 mesi possiamo fermare la Russia

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un generale ucraino, nei prossimi 3-5 mesi l’Ucraina potrebbe fermare l’avanzata russa, a condizione che si impegni a sostituire le persone con tecnologie e macchinari in modo efficiente. Questa strategia richiede un’implementazione rapida e coordinata, ma potrebbe rappresentare un punto di svolta nel conflitto. La capacità di adattarsi alle sfide tecnologiche e logistiche sarà determinante per il successo di questa iniziativa.

''Se l'Ucraina si impegna a sostituire le persone con le macchine, e lo fa in modo efficiente, può fermare la Russia''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

generale ucraino nei prossimi 3 5 mesi possiamo fermare la russia

© Imolaoggi.it - Generale ucraino: “Nei prossimi 3-5 mesi possiamo fermare la Russia”

Leggi anche: Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: "Leader forte, ha sopportato molto | Parleremo del mio colloquio con Putin" | Il presidente ucraino: "Col suo aiuto possiamo fermare la guerra"

Leggi anche: "La parte superiore, abitata nei prossimi mesi"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ucraina, trattative su “vertice a tre”, ma il Cremlino frena. Ft: «Asset russi, Macron ha tradito Merz; Mosca: dall'intelligence militare ucraina Gur la rivendicazione della responsabilità dell'esplosione - 2 feriti in un raid di droni russi vicino Sumy. Lo rivela il governatore dell'oblast; Le notizie sul conflitto in Ucraina del 24 dicembre; Ucraina, gelo di Mosca sul vertice a tre ma il Cremlino apre al dialogo con l’Eliseo.

generale ucraino prossimi 3Armi Ucraina, generale Portolano: “Italia ha fornito oltre 3 miliardi”/ “No guerra alla Russia: gli alleati…” - Capo di Stato maggiore della Difesa generale Portolano spiega i numeri del Decreto Armi all'Ucraina: “fino ad oggi erogati oltre 3 miliardi” ... ilsussidiario.net

Dal Mas (Ince) nei prossimi giorni in visita in Ucraina - Il segretario generale dell'Iniziativa centro europea (Ince), Franco Dal Mas, sarà in visita in Ucraina nei prossimi giorni. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.