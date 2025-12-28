Gemella siamese muore alla Vigilia di Natale dopo la separazione dalla sorella | aveva solo solo 3 anni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aruna Rodrigues, gemella siamese di soli tre anni, è morta alla Vigilia di Natale a causa di shock settico, sette mesi dopo la separazione dalla sorella Kiraz. Quest’ultima era deceduta subito dopo l’intervento di separazione. La notizia suscita grande tristezza, evidenziando le difficoltà e i rischi delle operazioni di separazione di gemelli siamesi molto giovani.

Aruna Rodrigues è morta la Vigilia di Natale per shock settico, sette mesi dopo la separazione dalla sorella Kiraz, deceduta subito dopo l’intervento. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

