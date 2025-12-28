Gazzetta dello Sport | Napoli riecco il bunker

"> Sono tornati. O forse, non se ne erano mai davvero andati. Il Napoli campione d’Italia riscopre la sua identità più autentica e lo fa partendo da ciò che lo aveva reso la squadra più forte d’Europa, almeno nei cinque principali campionati: la difesa. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, i 180 minuti di Riad contro Milan e Bologna sono stati una dichiarazione d’intenti: zero gol subiti, due vittorie nette e un trofeo portato a casa quasi senza soffrire. Nella semifinale contro il Milan e nella finale contro il Bologna, il Napoli ha blindato la propria area con una naturalezza disarmante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

