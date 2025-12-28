Gaza la disperazione a Khan Younis nei campi profughi allagati

Durante il fine settimana, la pioggia invernale ha causato allagamenti nei campi profughi di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Le pozzanghere si sono estese, raggiungendo le caviglie, mentre i palestinesi sfollati, dopo due anni di conflitto, tentavano di trovare riparo nelle tende logore e sovraffollate. Questa situazione evidenzia le difficoltà quotidiane di chi vive in condizioni di emergenza e insicurezza nella regione.

Bari, Antonio Ottomanelli regala al sindaco una foto scattata a Khan Younis, nella striscia di Gaza - Leccese: «Una foto bellissima, potente e fortemente simbolica, che mette insieme la vitalità di un gesto acrobatico con il vuoto e la distruzione che la guerra e la violenza portano con sé» «La nostra ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Gaza: all’uscita dalla scuola, il lavoro è un’utopia In un’economia al collasso: fabbriche chiuse, negozi distrutti Neolaureati costretti a vendere per strada bottiglie d’acqua, verdura o vestiti di seconda mano E c’è chi lucra sulla disperazione Lina Ghassan, Abu x.com

Il Natale a Gaza è una tenda allagata dalle piogge e strappata dal vento. Il Natale a Gaza è un bambino che muore di freddo nonostante l'abbraccio protettivo della mamma. Il Natale a Gaza è fatto di abbandono, disperazione, morte. Il Natale a Gaza è non av facebook

