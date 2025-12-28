Gavardo bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto | gravissimo in ospedale

Un incidente a Gavardo ha coinvolto un bambino di 10 anni, che è stato investito da un’auto dopo essere caduto dal monopattino. Le sue condizioni sono gravi e si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nell’incidente sono rimasti feriti anche due ragazzi di 13 e 16 anni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Gavardo (Brescia), 28 dicembre – Un bambino di dieci anni in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e due ragazzi di 13 e 16 anni feriti. Due incidenti diversi e una dinamica simile: hanno perso il controllo del monopattino e sono finiti contro un’auto. Primo Incidente a Gavardo. Il primo incidente è avvenuto a metà pomeriggio a Gavardo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione lo scontro sarebbe avvenuto in prossimità di una rotatoria lungo via della Ferrovia a Gavardo. Il bambino di dieci anni alla guida del monopattino è finito a terra ed è stato investito da una Renault. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedale Leggi anche: Bimbo di 10 anni in monopattino viene travolto da un’auto a Gavardo: è grave Leggi anche: Milano, ragazzino di 12 anni travolto da un furgone: è gravissimo | In serata bimbo di 9 anni investito da un'auto pirata Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «Avrò cura di te», il corto dei bimbi di Polpenazze conquista tutti; La famiglia del bosco reagisce: nuova istanza e super perito. Gavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedale - A Chiari feriti due ragazzi di 13 e 16 anni che si sono scontrati con la loro tavola elettrica con una vettura ... ilgiorno.it

Bimbo di 10 anni in monopattino viene travolto da un’auto a Gavardo: è grave - Le sue condizioni sarebbero serie ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. fanpage.it

Gavardo, bimbo di 10 anni in monopattino investito da un’automobile - Lo scontro è avvenuto all’altezza di una rotatoria: il bambino è stato soccorso ed elitrasportato poi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ... giornaledibrescia.it

Universo Bimbo Gavardo. . Ciao Mamma, Conosci i prodotti di Plasmon per preparare una pappa bilanciata L’organismo del tuo bimbo è ancora in crescita e ha bisogni nutrizionali specifici. Omogeneizzati, creme di cereali e pappe seguono standard rigoros facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.