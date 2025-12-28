Sul fronte di mercato tra Milan e Juventus si delineano alcune trattative riguardanti Gatti. Allegri vorrebbe portarlo a Milano, mentre Comolli ribadisce la difficoltà di una cessione immediata. Il difensore continua ad allenarsi con il Torino in attesa di sviluppi, mentre le società valutano le opzioni più adeguate per il suo futuro. Restano aggiornamenti importanti sul possibile trasferimento e sulla situazione contrattuale.

Gatti Milan: il centrale lavora al rientro mentre Allegri lo chiama in rossonero, ma per Comolli la cessione al momento è impossibile. La stagione della Juventus prosegue tra le sfide di campo e le delicate questioni di infermeria, con un occhio sempre vigile alle dinamiche di mercato che potrebbero accendersi a breve. Al centro delle attenzioni odierne c’è Federico Gatti, il roccioso difensore centrale che attualmente è costretto ai box per un problema fisico. Le ultime notizie rilanciate da Tuttosport impongono cautela e pazienza: il rientro in gruppo non sarà immediato come sperato dai tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti Milan, braccio di ferro tra i rossoneri e la Juventus: Allegri lo vorrebbe immediatamente a Milano, Comolli… Le novità sul difensore

