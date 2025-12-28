Gasperini Raschiare il barile col Genoa mai creduto nel mercato di gennaio
Gasperini ha sottolineato come sia difficile ottenere risultati con il Genoa nel mercato di gennaio, evidenziando la sua convinzione di non credere troppo nelle opportunità di quel periodo. Intanto, il tecnico della Roma ha insistito sull’importanza di vincere, aggiornando sulle condizioni di Dovbyk e Hermoso, mentre ha elogiato Gilardino per il coraggio dimostrato come allenatore. Questi aspetti riflettono le sfide e le strategie delle squadre in questa fase della stagione.
Il tecnico della Roma: "Dobbiamo vincere assolutamente, Dovbyk non convocato, Hermoso da valutare" ROMA - "Al Genoa, Gilardino ha dato coraggio, che è una grande dote per gli allenatori. È una squadra che ha pareggiato con Cagliari e Fiorentina, ha giocato con grande coraggio in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gasperini prima di Roma-Genoa: "Dovbyk out, Hermoso in forse. Bisogna raschiare il barile per vincere" - Ha dato coraggio alla sua squadra, che è una grande dote" ... corrieredellosport.it
Gasperini “Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di gennaio” - Gasp si sofferma anche su Frendrup, al centro anche di alcune voci di mercato: “Non c’è solo lui, il Genoa ha sempre una fila di giovani giocatori importanti, è anche la natura della società ... msn.com
