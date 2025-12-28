Gasperini Raschiare il barile col Genoa mai creduto nel mercato di gennaio

Gasperini ha sottolineato come sia difficile ottenere risultati con il Genoa nel mercato di gennaio, evidenziando la sua convinzione di non credere troppo nelle opportunità di quel periodo. Intanto, il tecnico della Roma ha insistito sull’importanza di vincere, aggiornando sulle condizioni di Dovbyk e Hermoso, mentre ha elogiato Gilardino per il coraggio dimostrato come allenatore. Questi aspetti riflettono le sfide e le strategie delle squadre in questa fase della stagione.

Gasperini “Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di gennaio” - Gasp si sofferma anche su Frendrup, al centro anche di alcune voci di mercato: “Non c’è solo lui, il Genoa ha sempre una fila di giovani giocatori importanti, è anche la natura della società ... msn.com

Gasperini 'se Dybala sta bene, il valore della Roma aumenta' - Alcune volte schierarlo in posizione di centravanti era l'unica soluzione che avevamo, ma lui può fare benissimo quel ruolo. msn.com

