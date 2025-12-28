Gasperini | Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio tra Dybala e Ferguson scelgo tutta la vita Paulo
Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha presentato la sfida contro il Genoa in conferenza stampa. Tra i temi affrontati, ha commentato il mercato di gennaio, dichiarando di non credere molto alle opportunità di quel periodo. Riguardo alle scelte per il futuro, ha espresso la preferenza per Paulo Dybala rispetto a Ferguson, sottolineando la sua fiducia nel giocatore argentino.
Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Le parole di Gasperini. Un giudizio su Frendrup e un commento sull’esperienza al Genoa: «Non è solo Frendrup, il Genoa ha giocatori importanti, è loro natura valorizzare e poi vendere. Esperienza al Genoa? Molto lunga, 8 anni bellissimi. Ho un gran ricordo dei tifosi, è una bella piazza per fare calcio». L’infortunio di Pellegrini modifica i piani sul mercato? «Non conosco i tempi del mercato in questo momento. Pellegrini è una perdita importante, ha fatto bene con prestazioni importanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Gasperini "Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di gennaio"
Leggi anche: Sassuolo-Roma, la conferenza di Gasperini: “Ferguson va aspettato, Dybala può giocare. Dal mercato non mi aspetto niente”
Gasperini: ''Hermoso da valutare per pubalgia, Dovbyk out. Pisilli? Non è proponibile un suo allontanamento''; ROMA - Gasperini: Non credo molto nel mercato di gennaio, conto su chi c'è; Genoa, De Rossi: “Non c’è voglia di vendetta. Gasperini è un riferimento”; De Rossi: “La mia fede calcistica ce l’ho scritta in faccia, non c’è voglia di vendetta. Gasperini un punto di riferimento per me”.
ROMA - Gasperini: "Non credo molto nel mercato di gennaio, conto su chi c'è" - Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio e questa è una cosa che ho sempr ... napolimagazine.com
Gasperini 'non credo molto al mercato di gennaio, conto sulla Roma di oggi' - "Sotto l'aspetto del comportamento la Roma è sempre stata al top, non ha niente di meno delle big. corrieredellosport.it
Gasperini “Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di gennaio” - Gasp si sofferma anche su Frendrup, al centro anche di alcune voci di mercato: “Non c’è solo lui, il Genoa ha sempre una fila di giovani giocatori importanti, è anche la natura della società ... msn.com
Gasperini: «Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, tra Dybala e Ferguson scelgo tutta la vita Paulo» In conferenza: «Ferguson è giovanissimo, deve puntare sulla fame e la volontà per fregargli il posto. La Roma non ha niente da invidiare alle altre, - facebook.com facebook
#Gasperini: “Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio quindi conto molto sui giocatori che già ci sono” #ASRoma #RomaGenoa #SerieA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.