Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha presentato la sfida contro il Genoa in conferenza stampa. Tra i temi affrontati, ha commentato il mercato di gennaio, dichiarando di non credere molto alle opportunità di quel periodo. Riguardo alle scelte per il futuro, ha espresso la preferenza per Paulo Dybala rispetto a Ferguson, sottolineando la sua fiducia nel giocatore argentino.

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Le parole di Gasperini. Un giudizio su Frendrup e un commento sull’esperienza al Genoa: «Non è solo Frendrup, il Genoa ha giocatori importanti, è loro natura valorizzare e poi vendere. Esperienza al Genoa? Molto lunga, 8 anni bellissimi. Ho un gran ricordo dei tifosi, è una bella piazza per fare calcio». L’infortunio di Pellegrini modifica i piani sul mercato? «Non conosco i tempi del mercato in questo momento. Pellegrini è una perdita importante, ha fatto bene con prestazioni importanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: «Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, tra Dybala e Ferguson scelgo tutta la vita Paulo»

Leggi anche: Gasperini "Raschiare il barile col Genoa, mai creduto nel mercato di gennaio"

Leggi anche: Sassuolo-Roma, la conferenza di Gasperini: “Ferguson va aspettato, Dybala può giocare. Dal mercato non mi aspetto niente”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gasperini: ''Hermoso da valutare per pubalgia, Dovbyk out. Pisilli? Non è proponibile un suo allontanamento''; ROMA - Gasperini: Non credo molto nel mercato di gennaio, conto su chi c'è; Genoa, De Rossi: “Non c’è voglia di vendetta. Gasperini è un riferimento”; De Rossi: “La mia fede calcistica ce l’ho scritta in faccia, non c’è voglia di vendetta. Gasperini un punto di riferimento per me”.

ROMA - Gasperini: "Non credo molto nel mercato di gennaio, conto su chi c'è" - Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio e questa è una cosa che ho sempr ... napolimagazine.com