Gasperini condanna il mercato | Troppo esteso Si parla più… 

Gian Piero Gasperini esprime il suo disappunto sul mercato di gennaio, considerandolo troppo esteso e prolungato nel tempo. Il tecnico della Roma ritiene che questa durata possa influire sulla competitività e sulla qualità del campionato, sottolineando come un mercato troppo lungo possa creare incertezza e complicazioni per le squadre e i tifosi.

Inter News 24 Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini condanna il calciomercato, che a suo dire a gennaio dura troppo a lungo. Le sue parole. Nella conferenza stampa precedente al match con il Genoa, Gasperini ha criticato apertamente il calciomercato. LA SITUAZIONE DELLA ROMA – « Sbagliare formazione no dato che siamo giusti, però è vero che il mercato condiziona, condiziona tutti. Non è rispettoso per quelli che stanno dando tutto per questa squadra, ma condiziona perché non c’è solo la squadra dell’allenatore: c’è tutto un mondo intorno ai giocatori che li influenza, che dice “vai di qua, vai di là, vai su, vai giù”, e questo rischia di togliere un po’ di obiettivi proprio in un momento in cui i punti contano come contavano un mese fa e come conteranno il prossimo mese». 🔗 Leggi su Internews24.com

