A Garlasco, nuove evidenze emergono dal video di Sempio, rinvenuto sul computer di Chiara Poggi. Realizzato nel marzo 2007 dal fratello della vittima, Marco Poggi, e mostrato per la prima volta dalla youtuber Francesca Bugamelli, il filmato potrebbe fornire elementi utili alle indagini in corso. Questa scoperta si aggiunge ai punti chiave del caso, attirando l'attenzione della procura di Pavia e sollevando numerose domande sulla vicenda.

Al caso di Garlasco si aggiunge un nuovo importante elemento, che di sicuro finirà al centro delle attenzioni della procura di Pavia: dal video rinvenuto sul computer di Chiara Poggi nel quale è chiaramente riconoscibile Andrea Sempio, realizzato dal fratello della vittima Marco nel marzo del 2007 e mostrato per la prima volta dalla youtuber Francesca Bugamelli, è possibile infatti ricavare dei dettagli non trascurabili ai fini delle indagini. "La mia redazione ha ricevuto pochi giorni fa un video incredibile, realizzato da Marco Poggi, che mostra Andrea Sempio, con altri amici, nel marzo del 2007. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, tutte le domande sul video di Sempio. Le rivelazioni della youtuber

