Garlasco e il video di Sempio sul pc di Chiara I legali | girato di giorno e non dimostra nulla di nuovo

Garlasco (Pavia), 28 dicembre 2025 – Sia Marco Poggi che Andrea Sempio, come gli altri due amici ripresi, potranno confermare che quel video non era stato girato di sera ma durante un intervallo in classe. Anche la luce diurna, visibile dalla finestra che si trova nel corridoio, conferma che il video è stato ripreso di giorno e non di sera, come invece riferito dalla youtuber Francesca Bugamelli in base ai metadati che fanno ipotizzare un improprio ingresso quando la scuola era chiusa. Lo sfondo, il disegno delle finestre coincide con gli esterni dell’edificio che ospita l’Ipsia di Sannazzaro, in Lomellina, frequentato allora da Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco e il video di Sempio sul pc di Chiara. I legali: girato di giorno e non dimostra nulla di nuovo Leggi anche: Garlasco, spunta un video di Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto e visionato il giorno dopo l'omicidio» Leggi anche: Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Delitto di Garlasco: nel computer di Chiara Poggi c'era anche un video di Andrea Sempio; Caso Garlasco, spunta un video di Sempio sul pc di Chiara Poggi: “Aperto quando era sotto…; Garlasco, un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi: “È stato aperto il giorno dopo il delitto”; Spunta un video di Andrea Sempio dal computer di Chiara Poggi: “Qualcuno lo aprì il giorno dopo il delitto, ma il pc era sotto sequestro”. Garlasco, spunta un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi: fu aperto il giorno dopo il delitto - La youtuber Bugalalla rivela l'esistenza di un video contenuto nel pc di Chiara che sarebbe stato aperto in modo autorizzato il 14 agosto 2007, giorno successivo al delitto ... dire.it

Garlasco, la legale di Sempio: Non me ne frega nulla dello scontrino

