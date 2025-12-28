Garlasco alterato il 78% dei file | la mano che ha sabotato l' inchiesta?

A Garlasco, nel caso di Chiara Poggi, si segnala che il 78% dei file è stato alterato, copiato o cancellato nelle prime fasi dell’indagine. Questi interventi sui dati digitali sollevano interrogativi sulla manipolazione delle prove e sul ruolo di possibili sabotaggi, elementi che hanno influenzato le indagini e la ricostruzione dei fatti.

File copiati, aperti, modificati e cancellati quando l’indagine era appena iniziata. È questo uno degli elementi che emerge con più forza nelle prime ore successive all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007, quando l’attenzione degli investigatori si concentrò subito sui computer, con conseguenze rilevanti sul piano delle prove digitali. Come ricostruisce Il Giorno, già il 14 agosto, a poco più di 24 ore dal ritrovamento del corpo, i carabinieri sequestrarono i pc della famiglia Poggi e quello di Alberto Stasi. I dispositivi finirono al Nucleo operativo di Pavia, guidato dal colonnello Giancarlo Sangiuliano, con l’incarico di “metterli a disposizione dell’autorità giudiziaria”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

