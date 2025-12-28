Gallone all’Ispra il Pd Bergamo | Enti scientifici usati come strumento di compensazione politica

Il Pd di Bergamo critica l’intervento di Gallone all’Ispra, sottolineando l’importanza di mantenere l’ente come istituzione tecnico-scientifica strategica per l’Italia. Secondo il partito, gli enti scientifici devono essere tutelati da utilizzi politici, affinché la loro funzione e credibilità rimangano intatte. La questione non riguarda i nomi, ma il ruolo e l’indipendenza di istituzioni fondamentali per la ricerca e l’ambiente nel Paese.

“Non è una questione di nomi: Ispra è un ente tecnico-scientifico strategico per il Paese e deve restare tale. La scelta di affidarne la guida a una figura marcatamente politica si inserisce in una deriva del Governo che utilizza enti indipendenti come strumenti di equilibrio e compensazione politica, svuotandone progressivamente l’autonomia e l’autorevolezza”. Così il segretario provinciale del Partito Democratico Gabriele Giudici commenta l a nomina di Alessandra Gallone, ex senatrice di Forza Italia, come presidente dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale. Sotto diretta vigilanza del Mase, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, l’ Ispra supporta le politiche ambientali con dati e giudizi tecnici derivanti dalle sue attività scientifiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: L’ex senatrice Gallone alla guida dell’Ispra: è la prima figura politica nella storia dell’Istituto

Leggi anche: Logistica a Castello, il Pd: «Oneri di compensazione per studio riqualificazione di centro e frazioni»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il dato locale delle elezioni politiche a Bergamo rispecchia quello nazionale, con la Lega che vola mentre crolla il Pd. Fino ad ora - Il dato locale delle elezioni politiche a Bergamo rispecchia quello nazionale, con la Lega che vola mentre crolla il Pd. ecodibergamo.it

Bergamo, la giornata delle elezioni Europee: passano Gori (Pd) e Magoni (FdI). La Lega in provincia crolla, FdI vola - 316 voti, Giovanni Malanchini è ottavo tra i votati della Lega alle Europee, nella circoscrizione Nord Ovest. bergamo.corriere.it

L'onorevole bergamasca al vertice dell'istituto che si occupa di protezione dell'ambiente e che fornisce i dati per monitorare la trasformazione dell'ambiente LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/lex-senatrice-gallone-allispra-per-la-prima-volta-un-pol - facebook.com facebook

Già senatrice, la neo-designata ha maturato una significativa esperienza istituzionale ricoprendo il ruolo di consigliera del ministro dell’Università e della Ricerca energiaoltre.it/ispra-pichetto… #ISPRA #Gallone x.com