Fusco rabbia e delusione | mancano due rigori | Giocato alla pari il Var doveva intervenire

Il Cesena chiude il 2025 con una sconfitta, nello stesso stadio dove aveva concuso anche la scorsa stagione. Catanzaro e Iemmello si confermano bestie nere, ma questo ko non deve far passare in secondo piano una grandissima prima parte di stagione, anzi – difende i suoi il ds Filippo Fusco, in sala stampa al posto di mister Mignani nel postpartita –. Deve dare ancora più merito, perché abbiamo giocato alla pari e a viso aperto contro una squadra in grande forma, sul proprio campo, e che arrivava da quattro vittorie consecutive (la quinta, quella contro il Cavalluccio, vale il record storico per la società calabrese, ndr), avendo anche diverse occasioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

