Furti nelle gioellerie per decine di migliaia di euro | coppia arrestata

Negli ultimi mesi, sono stati registrati numerosi furti nel Nord Italia, coinvolgendo gioiellerie, abitazioni e uffici dei sindacati. A seguito di indagini, una coppia sospettata di aver compiuto vari furti per decine di migliaia di euro è stata arrestata. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza e alla prevenzione dei reati nella regione.

Una serie di furti in tutto il nord Italia, dalle gioiellerie, alle case, arrivando anche agli uffici dei sindacati. Sono finiti ai domiciliari due 40enni sinti, con almeno nove furti all'attivo. Secondo quanto riporta il Gazzettino, Fonzi Di Colombi e Jessica Huier, hanno svaligiato sei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Furti nelle gioellerie per decine di migliaia di euro: coppia arrestata Leggi anche: Furti per decine di migliaia di euro in supermercato: sgominata rete di ricettazione Leggi anche: Furti in abitazione: arrestata coppia di trasfertisti del colpo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Occhio ai ladri durante le feste. Case svaligiate e bottini pesanti; Furti a Rovigo: colpita anche l’occhialeria Vision; Ladri in casa, fermati dai carabinieri dichiarano: «Siamo minorenni». L'inganno smascherato dal test osseo, tra i vestiti gioielli...; Nuovo furto al Conad | Bottino da migliaia di euro. Chi ha rubato le porcellane dell'Eliseo? - Negli ultimi due anni sono state saccheggiate discretamente decine di migliaia di euro di porcellane provenienti dal Palazzo presidenziale francese ... vanityfair.it

Furto in villa, rubati soldi e gioielli: bottino da decine di migliaia di euro - I ladri ieri hanno portato via denaro contante e gioielli, per un valore stimato in alcune ... ilrestodelcarlino.it

Bastiglia, famiglia nel mirino dei ladri: 'Tre furti in un mese e mezzo: così viviamo nella paura' - La Provincia: Il bottino è di diverse migliaia di euro, tra gioielli, orologi e contanti, ma a lasciare il segno è la paura e la sensazione di non essere sicuri in casa ... lapressa.it

Roma, indagini dei Carabinieri per tre furti nella notte: prese di mira gioiellerie, una di Marino #roma #marino #giornaleinfocastelliromani - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.