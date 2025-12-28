Fuoco e fumo da una vettura in marcia | attimi di panico sul viadotto Idro

Un incendio improvviso a bordo di un’auto in movimento ha provocato momenti di preoccupazione sul viadotto Idro, lungo la strada statale 695 tra Otranto e Maglie. Le cause dell’incendio, scoppiato poco dopo le 13, sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, mentre si cerca di fare chiarezza sulle cause di questo episodio.

Auto a fuoco lungo la provinciale , in salvo una coppia di turisti - ha preso fuoco mentre era in marcia per raggiungere il porto di Olbia. rainews.it

In fumo 50 metri quadrati del tetto di una villetta. I vigili del fuoco hanno evitato il peggio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.