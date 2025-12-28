Fuoco e fumo da una vettura in marcia | attimi di panico sul viadotto Idro
Un incendio improvviso a bordo di un’auto in movimento ha provocato momenti di preoccupazione sul viadotto Idro, lungo la strada statale 695 tra Otranto e Maglie. Le cause dell’incendio, scoppiato poco dopo le 13, sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, mentre si cerca di fare chiarezza sulle cause di questo episodio.
OTRANTO – Restano da chiarire le cause dell’improvviso incendio divampato a bordo di un’auto in marcia poco dopo le 13 sul viadotto Idro, lungo la strada statale 695, che conduce da Otranto alla ss 16 per Maglie.Qui, infatti, un’Audi Avant A4, stava procedendo nel tratto in questione, quando dal. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
