Fuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio | ustionato lo sposo scoppia un incendio nella sala ricevimenti
Durante il taglio della torta nuziale, un incendio improvviso ha causato ustioni allo sposo e un incendio nella sala ricevimenti. Gli invitati, pronti a scattare foto, hanno assistito a un episodio inaspettato che ha interrotto i festeggiamenti. Un evento che ricorda l'importanza di rispettare le norme di sicurezza in occasioni di grande valore emotivo.
Gli invitati con lo smartphone in mano per immortalare la scena: era tutto pronto. Gli sposi, la torta nuziale, il momento più iconico delle nozze. Ma la batteria di fuochi d’artificio, che accompagnava la torta, ha provocato un incendio. E lo sposo è rimasto ustionato. È successo all’hotel Kristall di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Allo scoccare della mezzanotte – come da tradizione – le fontane luminose avrebbero dovuto sancire l’unione tra i due sposi, ma qualcosa è andato storto. Le scintille hanno innescato le prime fiamme sui tendaggi, poi è stata la volta del controsoffitto. Alla fine, purtroppo, l’elegante hall dell’albergo è andata distrutta, il neo marito è finito in ospedale con ustioni di secondo grado al volto e alle mani, la moglie è in stato di shock e parenti e amici sono fuggiti all’esterno della struttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
