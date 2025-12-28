Fuggire via per le feste? Ecco le mete

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Desiderio di volare verso una meta lontana? Valigia in mano, e si parte. Chi non vuole rimanere a casa per Capodanno (e sceglie di fuggire dal tran tran quotidiano) ha la possibilità di spaziare tra un ventaglio di alternative per tutti i gusti e tutte le tasche. Gianluca Manuzzi, di Viaggi Manuzzi, i cesenati viaggeranno questo Capodanno? "I cesenati non rinunciano ai viaggi per Capodanno, e non badano a spese". Viaggiano soli o in compagnia? "Le esperienze più belle, i nostri clienti le vogliono fare con la propria famiglia". Qual è la tendenza di questo fine anno? "Si è consolidata una tendenza importante dal punto di vista culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fuggire via per le feste ecco le mete

© Ilrestodelcarlino.it - "Fuggire via per le feste? Ecco le mete"

Leggi anche: Le mete più gettonate per le feste natalizie

Leggi anche: Dove andare a Capodanno 2026, le mete più economiche per le feste e quando prenotare i voli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fuggire via per le feste? Ecco le mete; Weekend per fuggire dal caos delle Feste? Queste mete italiane insolite sono perfette.

fuggire via feste mete"Fuggire via per le feste? Ecco le mete" - Chi non vuole rimanere a casa per Capodanno (e sceglie di fuggire dal tran tran quotidiano) ha la possibilità di spaziare tra ... msn.com

fuggire via feste meteWeekend per fuggire dal caos delle Feste? Queste mete italiane insolite sono perfette - Coste selvagge, borghi storici, una guida alle destinazioni italiane fuori dai circuiti di massa per viaggiatori curiosi: un weekend da sogno ... blitzquotidiano.it

Polici?a se metió con la mujer equivocada

Video Polici?a se metió con la mujer equivocada

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.