Frenetiche trattative a Forte dei Marmi | Caffè Morin corteggiato da ricchissimo imprenditore indiano

Forte dei Marmi (Lucca), 28 dicembre 2025 – Il paese è ormai terreno di frenetiche trattative. Al centro di attenzioni adesso ci sarebbe il Caffè Morin, storico punto di riferimento per gli amanti della nightlife (da sempre collegato alla clientela della vicina Capannina), che sarebbe oggetto di interesse da parte di un facoltosissimo imprenditore indiano con business diversificati. L’intesa però al momento non è stata ancora raggiunta (pare infatti che Anna Esposito, da quindici anni alla gestione del lounge bar, il 12 gennaio sia pronta a riaprire a pieno ritmo dopo le festività) anche se gli abboccamenti sarebbero stati molto concreti, con cifre oggetto di un’offerta già ben definite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

