Freddo pungente di matrice russa sole e qualche nuvola | il meteo per gli ultimi giorni del 2025 in Piemonte

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli ultimi giorni del 2025, in Piemonte si prevede un clima caratterizzato da un freddo intenso di origine russa, con presenza di sole e alcune nuvole. Dopo le condizioni di maltempo e le nevicate natalizie, l’alta pressione apporterà tempo stabile e asciutto, offrendo un quadro meteo favorevole per il periodo di fine anno.

Dopo il maltempo e le nevicate natalizie, in Piemonte l’alta pressione garantirà giornate soleggiate negli ultimi giorni del 2025. Lo spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che precisa: “Fino a lunedì 29 dicembre l’unica eccezione al bel tempo sarà il ritorno di qualche banco di. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Anticiclone, ci aspettano giorni di sole. Ma non mancherà qualche nuvola

Leggi anche: Sole e temperature fino a dieci gradi: le previsioni meteo degli ultimi giorni del 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.