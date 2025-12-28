Freddo pungente di matrice russa sole e qualche nuvola | il meteo per gli ultimi giorni del 2025 in Piemonte

Per gli ultimi giorni del 2025, in Piemonte si prevede un clima caratterizzato da un freddo intenso di origine russa, con presenza di sole e alcune nuvole. Dopo le condizioni di maltempo e le nevicate natalizie, l’alta pressione apporterà tempo stabile e asciutto, offrendo un quadro meteo favorevole per il periodo di fine anno.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.