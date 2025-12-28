Freddo pungente di matrice russa sole e qualche nuvola | il meteo per gli ultimi giorni del 2025 in Piemonte
Per gli ultimi giorni del 2025, in Piemonte si prevede un clima caratterizzato da un freddo intenso di origine russa, con presenza di sole e alcune nuvole. Dopo le condizioni di maltempo e le nevicate natalizie, l’alta pressione apporterà tempo stabile e asciutto, offrendo un quadro meteo favorevole per il periodo di fine anno.
Dopo il maltempo e le nevicate natalizie, in Piemonte l’alta pressione garantirà giornate soleggiate negli ultimi giorni del 2025. Lo spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che precisa: “Fino a lunedì 29 dicembre l’unica eccezione al bel tempo sarà il ritorno di qualche banco di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
